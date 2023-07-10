Новый механизм присвоения ИИН разъяснили в МВД

В министерстве внутренних дел рассказали о новом механизме присвоения ИИН новорождённым.

Раньше ребёнку идентификационный номер присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, поэтому многие дети оставались неучтёнными до тех пор, пока их родители не получат такое свидетельство.

«Такое нововведение, позволит автоматически запускать механизм оказания ряда госуслуг, таких как: получение пособия на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком, назначение и выплата социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им полутора лет», — рассказала Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

При этом фамилию, имя и отчество можно будет направить через SMS-сообщение, его отправят матери, после чего будет сформировано свидетельство о рождении.

Говорили на брифинге в министерстве внутренних дел и о профилактике наркопреступлений. За последний месяц в стране совершено 315 преступлений: 121 факт сбыта, 49 фактов незаконного хранения наркотиков, 114 — культивирования наркосодержащих растений.

«Из незаконного оборота изъято около 6 тонн различных наркотиков, в том числе около 900 кг марихуаны, 63 кг гашиша, 12 кг синтетики и более 700 грамм героина. Ликвидировано 12 плантаций культивируемой конопли в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Возбуждено 114 уголовных дел по незаконному культивированию наркосодержащих растений, 64 уголовных дела по сбыту наркотиков в особо крупном размере. Задержано 154 подозреваемых лица», — говорит Серик Султанов, старший инспектор по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Всего с начала года выявлено более 1 300 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 8 тонн наркотиков, в том числе 168 кг синтетических видов. Ликвидировано 24 нарколаборатории. Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп. В стране ведут масштабную работу по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, на это выделили 53 миллиарда тенге. Выявлять наркоплантации теперь будут с помощью авиатехники и беспилотников.

«Предусмотрены выявление наркозависимости на ранней стадии, в том числе среди молодежи и подростков, формирование достоверного учета наркопотребителей. А также материально-техническое оснащение и повышение организационно-правового статуса уполномоченных органов», — говорит Серик Султанов, старший инспектор по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Большое внимание планируют уделить лечению наркомании и развитию системы реабилитации наркозависимых.