Пострадавших в ДТП на Кордае на реанимобилях доставили с территории Казахстана в г.Бишкек, передает МИД Узбекистана.

По информации Генерального консульства в г.Алматы, после прибытия в с.Кордай членов Правительственной комиссии Узбекистана по оказанию помощи пострадавшим во главе с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Абдуллой Кулдашевым и завершения всех формальностей 21 апреля 2019 года в 2:00 девять пострадавших граждан:

1. Улжабаев Аббос, 21.01.1994 г.р.;

2. Хаитбаев Умирбек, 22.06.1985 г.р.;

3. Ахмедова Радмила, 05.08.1994 г.р.;

4. Матчанов Отабек Абдуллаевич, 22.04.1985 г.р.;

5. Сейтмуратов Дустджан Даулетович, 22.02.1987 г.р.;

6. Хайдаров Сардар Анарбек угли, 09.05.1994 г.р.;

7. Ильясов Марис, 1974 г.р.;

8. Мамбетов Насридин, 09.05.1971 г.р.;

9. Джаббаров Шодлик Махсудович, 25.12.1984 г.р., получивших травмы различной тяжести, на реанимобилях были вывезены с территории Казахстана в г.Бишкек, куда прибыл специальный борт МЧС.

Мухимджанов Заводбек, 21.04.1999 г.р., Абдусатиров Исломиддин, 8.01.1997 г.р., не пострадавшие в ходе ДТП, после осмотра медиков выехали в сторону г.Алматы в сопровождении прибывших родственников.

Жуманиязова Мархамат, 16.08.1996г.р., продолжает оставаться в городской больнице г.Тараза под наблюдением врачей в связи с противопоказаниями к транспортировке.

В морге Центральной районной больницы с.Кордай находятся тела погибших граждан Узбекистана:

1. Абдухаликов Уринбой Мирхамит угли, 04.11.1993 г.р.;

2. Калмуратов Алишер Сапарбаевич, 30.12.1988 г.р.;

3. Ермекбаева Дилором, 1972 г.р.

В соответствии с действующей процедурой после проведения официального опознания казахстанская сторона обеспечит транспортировку тел погибших до казахстанско-узбекской границы (КПП “Жибек Жолы ” — “Гишт куприк”).

Представитель Генконсульства находится в с.Кордай для оказания необходимого содействия.

Посольство Узбекистана в Кыргызстане подтвердило, что самолет МЧС Узбекистана с пострадавшими узбекскими гражданами вылетел из г.Бишкека в 4.00 утра по местному времени.