В Туркестане состоялась церемония подписания трехстороннего Меморандума.

Меморандум о сотрудничестве между Палатой предпринимателей Туркестанской области, управления образования и областной организацией профсоюза работников образования и науки, который оформили общий план действий по реализации Регионального соглашения по социальному партнерству на 2019-2021 годы.

Документ закреплен подписями заместителя директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Берика Кенжебаева, заместителя руководителя областного управления образования Ардака Садыкова и председателя областного комитета профсоюза Бахыта Еркинбека.

Основные цели совместной деятельности согласно Меморандума направлены на создание условий для функционирования отечественного рынка труда на условиях социального партнерства, которое предусматривает систему взаимоотношений между работниками, работодателями, государственными органами, по обеспечению согласования их интересов по вопросам регулирования трудовых и социально-экономических отношений.

Участники церемонии в ходе встречи официально подтвердили, что дальнейшее сотрудничество в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться путем:

— Профессиональной подготовки, переподготовки и повышений квалификации работников;

— подготовки аналитических материалов по отдельным вопросам, представляющим взаимный интерес;

— мониторинга условий труда, занятости и социальных гарантий для работников наемного труда на региональном уровне;

— совместной разработки учебных программ по курсам краткосрочной подготовки специалистов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы;

— формирования совместных рабочих групп по конкретным проблемным вопросам в сфере трудовых отношений в целях выработки предложений по их разрешению;

— участия в конференциях и семинарах, ярмарках вакансий и днях открытых дверей на предприятиях, а также в иных мероприятиях, представляющих взаимный интерес.

В ходе церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Берик Кенжебаев отметил, что взаимодействия с социальными партнерами придаст новый импульс в защите прав работников сферы образования.