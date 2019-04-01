Регсовет Палаты предпринимателей города Шымкента возглавил Кайрат Молдасеитов. Кандидатура была утверждена единогласным решением членов Регсовета.

Кайрат Молдасеитов – известный в Казахстане бизнесмен, в настоящее время является Президентом холдинга «OtauGroup» и почетным консулом Венгрии в городе Шымкент. На протяжении своей предпринимательской деятельности, его компания сумела завоевать доверие потребителей своим профессионализмом и эффективным решением задач разной степени сложности. Он также сумел показать себя как усердный и внимательный управляющий в государственной деятельности, будучи акимом городов Туркестан и Шымкент.

«Ваш бизнес играет градообразующую роль в развитии нашего города. За годы трудовой и общественной деятельности вы накопили серьезный опыт работы в менеджменте бизнеса, а в бытность депутатом областного маслихата внесли большой вклад в развитие общественной жизни и экономики региона. Я уверен, что Региональный Совет под вашим председательством окажет ощутимую поддержку бизнесу третьего мегаполиса», — отметил директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев, обращаясь к новому председателю Регсовета.

Напомним, это первое заседание Регсовета в новом статусе. Палата предпринимателей города Шымкент была образована в октябре 2018 года. Региональный Совет – это наблюдательный орган региональной палаты, который формируется из делегатов от субъектов предпринимательства, а также представителей ассоциаций и союзов. Регсовет является диалоговой площадкой между государственными органами и бизнес-сообществом, члены Регсовета оказывают содействие в развитии предпринимательства в регионе, участвуют в разработке нормативно-правовых актов и т.д.

На первом заседании члены Регсовета обсудили план работы на предстоящий год, а также направления и состав отраслевых комитетов, бюджетной и кадровой комиссий при Региональном совете.