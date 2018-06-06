Сегодня аким ЮКО вручил родителям Айсулу ключи от двухкомнатной квартиры. К слову, жилье молодой семье решил подарить президент компании «Отау-Строй» Кайрат Молдасеитов.

Маленькая Айсулу с символичной фамилией Еламанова (ел – страна, аман – благополучие – ред.) появилась на свет 17 мая в 11 часов дня. К слову, в этот мир Айсулу пришла непросто.

«У меня срок был на 16 мая, но в тот день врачи сказали, что из-за неправильного положения ребенка, сама я родить не смогу. На 11 часов дня 17 июня назначили операцию. Так она и появилась на свет», — рассказывает счастливая мама Айжан Ахайбекова.

«К слову, взглянув на свою девочку, я сразу поняла – у меня родился необычный ребенок. У нее на задней части ушка небольшой нарост, буквально с пуговичку. Это детки, особенно отмеченные. Но я даже не предполагала, что она как раз и есть тот самый миллионный житель Шымкента. Об этом нам сказали буквально вчера и для нас это, конечно, стало прияным сюрпризом», — продолжает Айжан Ахайбекова.

А молодой папа – Самат Еламанов, говорит, что бесконечно благодарен Кайрату Молдасеитову за такой роскошный подарок.

Глава Шымкента Нурлан Сауранбаев также поблагодарил предпринимателя.

«В свою бытность акимом Шымкента Кайрат Кусаинович сделал для нашего города немало. И сейчас он один из самых крупных меценатов. Сегодня он подарил квартиру молодой семье. Завтра – открывается коррекционный детский сад для детей с ограниченными возможностями, который построен силами компании, которую возглавляет Кайрат Молдасеитов», — сказал аким Шымкента.

Вручая ключи от квартиры, глава ЮКО Жансеит Туймебаев подчеркнул: «Шымкент растет и это не может не радовать. Город уже достиг отметки миллион человек. А это означает совершенно новый статус города, иные возможности, которые однозначно позитивно отразятся на благосостоянии горожан».

А прощаясь, поднял на руки еще одного маленького горожанина и пошутил: «Посмотрите, это миллион первый житель. Чуть позже родился. Просто его родители немного не успели!»