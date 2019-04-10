Главе государства был представлен отчет о принятых мерах по укреплению здоровья граждан, повышению качества и доступности медицинской помощи в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на систему здравоохранения Республики Казахстан выделяется достаточно средств, которые необходимо расходовать на повышение ее эффективности, мобилизацию внутренних ресурсов и увеличение заработной платы медицинских работников.

Согласно поручений Елбасы и Президента с 1 июня 2019 года заработная плата низкооплачиваемого медицинского персонала повысится на 30%.

Елжан Биртанов доложил Главе государства о проводимой работе по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи, снижению врачебной нагрузки, расширению охвата населения скринингом, цифровизации медуслуг и реализации проекта по созданию Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан.

В завершение Президент поручил принять дальнейшие меры по развитию отечественного здравоохранения с учетом передового международного опыта.