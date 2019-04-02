Президент Казахстана завел аккаунт в Instagram

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрировался в социальной сети Instagram под логином @tokayev_online.

О событии рассказал пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали. Пресс-секретарь подчеркнул, что все остальные страницы, открытые в сети Instagram от имени президента, являются фейковыми.

«Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram», — отметил президент в первой публикации.

Глава государства также давно публикуется в Twitter — с июля 2011 года.