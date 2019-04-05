Полицейские Шымкента сопроводили дальнобойщиков из Турции до границы с Узбекистаном.

Водители большегруза, как явствует из их рассказа, ехали в столицу соседнего Узбекистана из Турции. Но, видимо, навигация у них была не очень хорошей, так как они оказались в Шымкенте.

По пути следования им попались наши местные полицейские, к которым они и обратились за помощью. И опять, как в истории с автотуристами из Франции, среди стражей порядка нашелся сотрудник, владеющий турецким языком.

Чтобы турецкие гости не сбились с пути в очередной раз, их сопроводили до границы с Узбекистаном.

На прощание случайные гости Шымкента поблагодарили местную полицию за уважительное отношение к иностранным дальнобойщикам.

Похоже, нашим полицейским придется привыкать к тому, что туристов в Шымкенте станет еще больше и многим понадобится помощь от местных стражей порядка.