Это был последний пост Кенеса Исмаилова. Вчера, 18 апреля, он скоропостижно скончался. Ему было всего 53 года. Журналист, краевед и просто патриот Шымкента, области, страны. Его называли главным популяризатором юга.

«Я не могу говорить. Вчера стоял в коридоре, звал всех на чай и на планерку, потом уехал на лекцию. Нам когда позвонили, я чуть не упала. Приехали, а там он уже все. Проводили на лекцию здорового, а теперь его нет», — говорит Марина Лимаренко, главный редактор газеты «Южный Казахстан».

Сегодня плачут не только те, кто знал Кенеса Исмаилова. Природа тоже, словно скорбит и провожает его в последний путь.

Несмотря на проливной дождь, проститься с известным журналистом пришли сотни человек, среди которых чиновники, общественные деятели, журналисты и горожане. Глава Шымкента уверяет, что город потерял знаковую личность.

«Когда вчера сообщили, я не мог поверить в это. Он всегда был с нами, всегда давал советы. Он знал все про Шымкент, он был очень мудрым и добрым. Наш город потерял очень дорогого нам человека», — сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.