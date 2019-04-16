«Клиника флебологии и лазерной медицины» города Шымкента и Национальная палата Инновационного Здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках меморандума стороны проведут большую совместную работу.

Россия, Беларусь, Литва, Россия, а теперь еще и Узбекистан. Договор позволит соседним государствам работать сообща. А это и обмен специалистами, и передовые методики в сосудистой хирургии. Сотрудничество налажено между руководством «Клиники флебологии и лазерной медицины» Шымкента и Национальной палатой Инновационного Здравоохранения Узбекистана.

Изамов Ровшан, уполномоченный Председатель Национальной палаты Инновационного Здравоохранения Республики Узбекистан: «Мы действительно видим большую перспективу, и эту большую платформу, которую мы создаем, мы действительно надеемся, что она послужит мостом между врачами и пациентами обеих стран. У нас уже есть несколько специалистов которые приехали из Узбекистана и будут лечить пациентов. Мы рады тому, что есть желание с обеих сторон, и мы приложим все усилия, чтобы эта платформа стала системной».

Врачи-флебологи и колопроктологи из Ташкента взялись за проведение мастер-классов. Шымкентские медики учатся принимать пациентов по-новому. А узбекистанские коллеги анализируют опыт лечения сложных пациентов у наших специалистов.

Шахзод Зокирхонов, сосудистый хирург из г. Ташкента: «В рамках нашего сотрудничества, чтобы посмотреть у них, перенять опыт, поделиться своим опытом. В этой области мы постоянно движемся, постоянно совершенствуемся, обновляем свои знания и практику».

Алия Илимова, хирург-проктолог: «Я считаю, что мы можем многому научиться у ташкентских врачей, мне очень интересно увидеть, как они работают. И мы чему-то можем их научить. Такой международный обмен знаниями и опытом очень важны для развития медицины в наших странах».

В перспективе — совместные научные исследования шымкентских врачей со специалистами из Узбекистана.

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