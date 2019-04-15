К. Шамшидинова: Самая главная задача — это решение вопроса аварийных и школ с трехсменным обучением.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова.

Министр образования и науки подчеркнула, что одним из важных вопросов системы образования является развитие инфраструктуры.

«В ближайшие 3 года будет построено 190 школ. Самая главная задача – это решение проблем с трехсменными школами, школами, которые расположены в аварийных зданиях и решение дефицита ученических мест», — сообщила министр.

К. Шамшидинова также сообщила о развитии системы образования с учетом новых требований меняющегося рынка труда. Из 14 тыс. работающих учителей-предметников по химии, биологии, информатике и физике 11 тыс. учителей уже прошли курсы обучения английскому языку. В текущем году данное обучение будет завершено.

«С 2020 года средства, запланированные на обучение учителей английскому языку, будут направлены на другие образовательные цели, а подготовка специалистов-предметников на английском языке будет производиться только в педагогических ВУЗах», — проинформировала министр.

Говоря о повышении качества среднего образования министр образования и науки К. Шамшидинова сообщила, что законопроект «О статусе педагога» был обсужден с депутатами, педагогической общественностью, по итогом чего законопроект был еще раз пересмотрен с учетом озвученных замечаний и внесенных предложений. В августе т.г. планируется внести его на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Отвечая на вопросы представителей СМИ К. Шамшидинова отметила, что вопросы пенсионного возраста учителей рассматриваются пенсионным законодательством страны. Учительство относится к категории гражданских служащих, поэтому будет рассматриваться совместно со всеми.

«Вопрос по пенсии мы сейчас поднимаем в другом ракурсе. Если человек закончил педагогический вуз и сразу пришел работать в школу и безотрывно работает в школе, то при выходе на пенсию годы обучения в педагогическом вузе засчитываются как общий стаж», — сказала К. Шамшидинова.

Так, в пенсионное законодательство на сегодняшний день вносятся изменения по трем направлениям. Во-первых, вносится единое понятие «педагог».

«Раньше было педагогический работник и приравненный. Мы сейчас вносим единое понятие, где у всех будут равные права. То есть нужны будут дополнительные бюджетные средства для реализации этой нормы. Потому что учитель отдыхает 56 календарных дней, воспитатель — 42 календарных дня. Его (прим. – трудовой отпуск) надо довести до 56 дней», — сказала К. Шамшидинова.