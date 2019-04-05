Международная делегация дала высокую оценку качеству работы и техническому оснащению больницы Туркестанской области.

В Ордабасинскую центральную районную больницу прибыли представители Всемирного Банка Реконструкции и Развития в Казахстане. В рамках Рабочего визита Всемирного Банка по оказанию содействия в реализации Проекта «Социальное медицинское страхование» международная делегация побывала в больнице Ордабасинского района.

Среди гостей Туркестанской области Ато Браун – постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане, Марсело Бортман – ведущий специалист по общественному здравоохранению, Бактыбек Жумадил – старший специалист по проектам и Искалиев Азат – помощник Ответственного секретаря МЗРК. Они познакомились с организацией деятельности центра управления здоровьем (ПУЗ) на базе поликлиники, организацией оказания медицинской помощи на селе.

Международные специалисты ознакомились с работой регистратуры, с комплексной мед.информационной системой, уголком самообслуживания пациентов, работой аптеки по отпуску бесплатных лекарственных средств на амбулаторном уровне. Затем они посетили Родильный Дом (посещение родильного зала, отделение новорожденных); ознакомились с работой реанимационного отделения.В поликлинике ознакомились с работой Центра по программно — управляемым заболеваниям , а также с работой участковых педиатров, работой кабинета КЗР.

В рамках визита посетили врачебную амбулаторию » Шубар» в селе Шубар: посмотрели работу участковых врачей общей практики, работу дневного стационара, фильтра, кабинета непосредственного контролируемого лечения (туберкулез). В ходе визита были обсуждены актуальные вопросы сельской медицины.