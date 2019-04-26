В Шардаре автомашина «Ауди-100» врезалась в бетонную арку: погибли двое

24 апреля 2019 года примерно в 14.00 часов в г. Шардара Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия прибыли дознаватели Шардаринского РОП, которые установили, что житель г. Шардары, управляя автомашиной «Ауди-100», врезался в арку, расположенную на одной из улиц, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате ДТП водитель автомашины и его пассажир, житель г. Жетысай от полученных травм скончались в реанимации районной больницы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полиция Туркестанской области просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, в том числе в плохую погоду, соблюдать скоростной режим и другие требования правил дорожного движения.