В специализированном суде Шымкента сегодня начали рассматривать дело о жестоком убийстве супружеской пары.

На скамье подсудимых бывший водитель погибших. В ходе следствия выяснилось, что именно подозреваемый проник в дом. После чего выстрелил в мужчину и нанес удары ножом супруге погибшего.

«Подсудимый проник в дом, затем выстрелил в мужчину и потом, войдя на кухню, нанес несколько ножевых ранений супруге погибшего. Позже обвиняемый был задержан», — сказал Максат Кожабаев, прокурор.

Во время суда выступил сын погибших. Мужчина попросил суд провести повторно ряд экспертиз по данному делу. Сын уверяет, что с делом не ознакомлен. Пострадавшая сторона просит начать повторное следствие.

«Обращения по поводу экспертиз пострадавшей стороны суд не поддержал. Следующее слушание назначено на 26 апреля», — пояснила Медеубекова Айжан, судья.

Свою вину подозреваемый признал и попросил прощения у родных и близких. К слову, подсудимый отказался от участия в суде присяжных.

Шуддин Саидов