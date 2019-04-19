В Шымкенте перекроют дорогу

В связи с проведением дорожно-строительных работ по улице Тленшина (от улицы Жибек жолы до железнодорожного перехода) с 17 по 27 апреля будет полностью перекрыта дорога.
Приносим извинения за предоставленные неудобства!
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