В Шымкенте перекроют дорогу

В связи с проведением дорожно-строительных работ по улице Тленшина (от улицы Жибек жолы до железнодорожного перехода) с 17 по 27 апреля будет полностью перекрыта дорога.

Приносим извинения за предоставленные неудобства!