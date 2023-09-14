В Шымкенте мужчина, перекрывший дорогу, привлечен к административной ответственности

На пульт 102 полиции поступило сообщение о том, что одну из улиц Аль-Фарабийского района перекрыл местный житель, выгрузив на проезжую часть дороги строительный грунт.

На место прибыл аким района, сотрудники прокуратуры и полиции.

С мужчиной проведена разъяснительная работа.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 614 КоАП РК «создание препятствий для движения транспортных средств».

Напомним, ранее в Шымкенте предприниматель перекрыл дорогу, которая связывает густонаселенный микрорайон Сауле с городом.

По его словам, этот участок асфальтированной дороги принадлежит ему. За землю он платит налоги. Для выяснения причины конфликта, на место инцидента приехал аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев. Он сказал, что разрешение проложить дорогу предприниматель дал сам. А несколько месяцев назад подняли вопрос возврата земли в госсобственность. Чиновники обещали изъять земельный участок в государственную собственность до конца этого года. После этого предприниматель открыл дорогу для проезда.