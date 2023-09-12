Бизнесмен перекрыл единственную дорогу ведущую в город в мкр Сауле

В Шымкенте предприниматель перекрыл дорогу, которая связывает густонаселенный микрорайон и город.

По его словам, этот участок асфальтированной дороги принадлежит ему. За землю он даже платит налоги. Для выяснения причины конфликта, на место инцидента приехал аким Аль-Фарабийского района.

Это единственная дорога, которая связывает жителей микрорайона Сауле с городом. Ее решил засыпать предприниматель Бакытжан Ошакбаев. Мужчина говорит: этот участок земли, где проложена часть асфальтированной дороги, находится в его собственности, за которую он ежегодно платит налоги.

«Эту землю в 1 и 6 гектара мы получили официально, для ведения бизнеса. Все необходимые разрешительные документы есть, все они зарегистрированы. В 2019 году представители районного акимата пришли к нам. Они попросили проложить дорогу на нашей территории к приезду министра или премьер-министра. Они обещали сделать всё в рамках закона, что будет проведено изъятие земли. Мы поверили и дали добро. Но, прошло уже 4 года, а до сих пор никаких действий нет. А сейчас под различными предлогами нас просто избегают», — говорит Бакытжан Ошакбаев предприниматель.

Местные жители недоумевают, как им теперь быть и по какой дороге ходить и ездить.

«Каждый день по этой дороге ездят в школу и обратно более ста учеников и взрослых. Дорогу перекрыли, что теперь делать местным жителям? У нас здесь три автобусных остановки. Так еще и другой дороги у нас нет», — говорит Ержан Избаев житель микрорайона Сауле.

К предпринимателю приехал аким Аким Альфарабийского района. Он говорит: разрешение продолжить дорогу предприниматель дал сам. А несколько месяцев назад подняли вопрос возврата земли в госсобственность.

«Предприниматель сам дал согласие на строительство. Все необходимые документы у нас есть в акимате. Мы же не можем без разрешения строить дорогу на земле, которая находится в частной собственности. А вопрос о возврате земли госсобственность, предприниматель стал поднимать несколько месяцев назад. Сейчас работа в этом плане ведется», — говорит Рашид Мынбаев аким Аль-Фарабийского района.

Чиновники обещают изъять земельный участок в государственную собственность до конца этого года. После этого предприниматель открыл дорогу для проезда.