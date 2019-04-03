В совещании приняли участие Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы М. Касымбеков, помощник Первого Президента РК А. Бисембаев, руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента, а также Библиотеки и Фонда Первого Президента. Об этом говорится на официальном сайте Акорды.

В ходе совещания Елбасы Н. Назарбаеву было доложено о завершении организационно-правовых мероприятий, связанных с началом деятельности Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы, а также представлена информация о результатах работы по подбору кадров.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость обеспечения своевременного и эффективного выполнения задач, поставленных перед Канцелярией Первого Президента.

«Я приступил к обязанностям Первого Президента – Елбасы, которые регламентируются соответствующим конституционным законом. Кроме того, я являюсь председателем Совета Безопасности, Ассамблеи народа Казахстана, продолжаю осуществлять руководство партией Nur Otan. Впереди много работы. Для обеспечения всей этой деятельности создана Канцелярия Первого Президента. Все организационные вопросы решены. Теперь всем необходимо приступить к выполнению возложенных на них функций», — сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана также отметил необходимость налаживания эффективного межведомственного взаимодействия в целях качественного решения стратегических задач по дальнейшему развитию государства.

«Сегодня и Президент, и Правительство работают над задачами, обозначенных в утвержденных мной программных документах, Послании, а также озвученных на Съезде партии. Мы все должны работать во благо Казахстана, для обеспечения стабильности, единства и развития страны. Это наша общая задача», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана особо акцентировал внимание на важности осуществления общественно значимых инициатив. В данном контексте Елбасы Н. Назарбаев отметил актуальность реализации проектов Фонда Первого Президента, направленных на всестороннюю поддержку талантливой молодежи.

По итогам совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.