Палата предпринимателей Туркестанской области и областной Департамент юстиции договорились совместно выявлять проблемы бизнеса, решать их, тем самым улучшая деловой климат в регионе.

Намерения были закреплены подписанием Меморандума директором Палаты предпринимателей Туркестанской области Динмухамеда Абсаттарова и руководителем областного департамента юстиции Мухита Тургараева.

Целью Меморандума является осуществление совместных и согласованных действий по формированию основ для роста и дальнейшего развития предпринимательства в регионе на принципах эффективности и прозрачности.

Стороны будут развивать сотрудничество в плане обеспечения и защиты прав и законных интересов бизнесменов, выявления системных проблем и барьеров, препятствующих развитию предпринимательства, а также совместного принятия мер по выявлению и устранению нарушений законности в сфере предпринимательства.

«Мы вместе с департаментом юстиции будем работать над созданием благоприятных условий для предпринимателей. С регистрацией в органах юстиции начинается деятельность предпринимателя. Нами ведется совместная работа по снижению административных барьеров в нормативных документах центрального уровня. Уверен, что взаимное сотрудничество поможет защитить права предпринимателей и существенно сократить их работу», — отметил директор Палаты предпринимателей Динмухамед Абсаттаров.

Также он отметил, что по экспертному заключению было выдано более 24 тыс. заключений, из них 652 — с замечаниями. В том числе по Туркестанской области 49 проектов, из них 11 — с замечаниями.

Более того, учитывая, что в Палату поступают обращения от предпринимателей разного характера, Стороны считают, что данный документ укрепит их сотрудничество и создаст диалоговую площадку, где совместными усилиями смогут внести вклад в решении проблемных вопросов предпринимателей, выявить административные барьеры для развития предпринимательства.

В свою очередь руководитель областного департамента юстиции Мухит Тургараев отметил, что подписание меморандума с Палатой предпринимателей способствует налаживанию тесного сотрудничества с бизнес-сообществом региона. В целях которого на регулярной основе будут проводиться совместные встречи, круглые столы с привлечением представителей государственных органов, бизнес-сообществ и предпринимателей