В Туркестане при рытье котлована обнаружили человеческие кости.

Видео, на котором строители обнаружили человеческие черепа, в социальных сетях набирает тысячи просмотров. Зрелище действительно интригующее: в строительном котловане при очередном заборе грунта ковш вдруг обнажил человеческие останки.

Видео разлетелась в сети. А чуть позже было установлено, что запись сделана в Туркестане.

«При рытье котлована были обнаружены кости 5 – 6 человек. Мы сразу же сообщили в археологию. Пришел археолог, он сразу же забрал их. После нам сообщили, что эти кости принадлежат людям, захороненным где-то в 18 веке. Но это пока предварительно», — рассказывает пришедший в себя после шока директор подрядной организации ТОО «Бак Береке» Кайрат Ерназаров.

Побывали на месте обнаружения человеческих костей и сотрудники правоохранительных органов и представители акимата. Однако археологи утверждают, что о необычной находке узнали из сообщений в социальных сетях, их, в известность никто не поставил.

Комментирует Бахытжан Нурханов, заместитель директора музея заповедника «Азрет Султан» г. Туркестан: «Мы узнали это через социальные сети, то есть мне прислали видео обнаружения, которые снимал не известный мне человек. И после этого я буквально сегодня ознакомился с этим видео, и сегодня же мы приехали сюда для ознакомления с объектом. Действительно, факты подтвердились, человеческие останки были обнаружены во множественном количестве. Кости лежат сейчас на территории объекта, нас туда не запускают».

Строительные работы на время приостановлены. Нужно получить заключение от историков и археологов.