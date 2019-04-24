Ирригационную систему Туркестана приводят в порядок.

Для озеленения Туркестана, где в основном продолжительное, жаркое и сухое лето, в первую очередь необходимо улучшить ирригационную систему. Одной из актуальных проблем в городе является доставка воды для полива деревьев, цветов и газонов, высаженных в знойное летнее время.

Для этого планируется провести капитальный ремонт малых каналов, вода по которым поступает в город по нескольким направлениям, проложить лотковые арыки внутри города.

На сегодня уже очищен канал Котырбулак, берущий свое начало из реки Карашык, протяженность которого составляет 5,2 км, а также установлено 7 мостов. В настоящее время из этого канала идет сброс 5-10 м3 воды в магистральный канал «Арысь-Туркестан». Кроме того, введены в эксплуатацию малые каналы, высвобождаемые из магистрального канала «Арысь-Туркестан».

Проведен текущий ремонт скважины по ул. Казыбек би, установлен насос для подачи воды, решен вопрос с поливом деревьев по ул. Казыбек би через ирригационные арыки. Помимо этого, дополнительно в городе запланировано ввести в эксплуатацию 6 скважин для орошения деревьев, посаженных вдоль городских улиц, сообщает пресс-служба акима города Туркестан.

Вместе с тем, в ближайшее время продолжится работа по восстановлению ирригационных сетей на основных улицах города.

Напомним, в 2016-2018 годах на 17 городских улицах проведены работы по реконструкции арыков, протяженность которых составляет 70,2 км. В текущем году на 47 центральных улицах намерены отремонтировать 54,1 км арыков. Более того, в духовно-культурной зоне и административно-деловом центре города и прилегающих к ним улицах запланировано проложить 100 км арыков.

Все эти проекты направлены на улучшение экологии и климата Туркестана.