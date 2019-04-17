В Туркестанской области подростки подверглись жестокому издевательству мачехи

В Жетысае врачи рассказали о состоянии подростков, которые пострадали от рук мачехи. По словам специалистов, у трех подростков выявлены множественные ушибы, инфицированные раны, ссадины тела.

Мира Сулейменова, пресс-секретарь Туркестанского областного управления охраны общественного здоровья: «Трое девочек из одной семьи госпитализированы в травматологическое отделение ЦРБ Жетысай 12 апреля. На сегодня состоянии всех троих девочек удовлетворительное. Осмотрены травматологом, невропатологом, психиатром».

По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Департамент полиции Туркестанской области.

Эльмира Ешниязова на своей личной странице «Инстаграмм» опубликовала видео о состоянии трех подростков. По словам автора, подростков избивала мачеха, сжимала язык и тело зажимом (плоскогубцы), наносила удары ножом на ноги.

В ходе расследования установлено, что в результате применения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Решением комиссии дети были переданы бабушке.

Лаура Мамырова