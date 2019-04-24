В Туркестанской области не смотря на затянувшиеся дожди угрозы подтопления населённых пунктов нет.

Об этом заявили специалисты областного департамента по ЧС. Уровень воды в водоёмах области в пределах нормы. Они заполнены на 66-67%. В целях предотвращения подтоплений государственными органами ведется постоянный мониторинг ситуации.

Иса Елеусизов, главный специалист ДЧС Туркестанской области: «На областном и районных уровнях прошли заседания специальных комиссий, подготовлены все средства для предотвращения и ликвидации последствий подтоплений населенных пунктов. Ежедневно областной филиал республиканского государственного предприятия «Казводхоз» ведёт мониторинг ситуации на водоёмах и передаёт сведения в Департамент по ЧС. Если уровень воды подходит к критической отметке мы берём его на особый контроль».

Нет и угрозы переполнения водохранилищ. Сегодня Шардаринское водохранилище заполнено на 68 процентов. В водоём сбрасывается 9,8 кубометров воды в секунду, а из водохранилища в Сырдарью 8,2 кубометра в секунду.

Коксарайское водохранилище заполнено на 68 процентов сброс воды составляет 200 кубометров в секунду.