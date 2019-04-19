Жетысайский суд принял решение взять мачеху, которая подозревается в издевательствах над несовершеннолетними детьми, под домашний арест.

Следственным судьей Жетысайского суда Мухтаром Жолдасбековым принято решение заключить подозреваемую в истязаниях над детьми, под домашний арест сроком на два месяца. При вынесении решения учитывались несколько факторов, во-первых, у нее есть маленьких ребенок до двух лет, она беременная вторым ребенком, во-вторых, у нее есть постоянное место жительства, — пояснили в канцелярии суда.

Напомним, что 28-летнуюю сожительницу отца обвиняют в издевательствах над тремя сестрами, 2003, 2005 и 2007 годов рождения.