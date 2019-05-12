12 тыс. многодетных семей выплатили адресную социальную помощь нового формата в Шымкенте, сообщает «Хабар 24».

Всего приняли 21 тысячу заявлений. Часть матерей, получивших финансовую поддержку от государства, направила эти средства на развитие собственного дела.

Мысль заняться свои делом у жительницы Шымкента — Тиллягуль Карсыбаевой родилась сразу же после того, как ей выдали адресную социальную помощь. На эти средства она купила машинку, и уже шьет постельное белье и приданое для невест. В качестве помощницы даже наняла на работу соседку. Старший из шести детей Тиллягуль Карсыбаевой учится в 8 классе, младшему — полтора года.

Тиллягуль Карсыбаева, жительница г. Шымкента: «Получается, что я работаю благодаря выданной мне государственной адресной социальной помощи. Я бы порекомендовала таким многодетным матерям, как я, не тратить деньги впустую, а вложить их в дело, чтобы кормить семью. Мне, например, удобно».

На сегодня в Шымкенте адресная социальная помощь начислена 12 тысячам таким малообеспеченным семьям, еще 9 тысяч получат средства до 15 мая, уверяют специалисты.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима г. Шымкента: «Люди поверили, что помощь действительно выдается. Люди приходят, благодарят, рассказывают, что средства пошли на погашение кредитов, коммунальные услуги и прочее. Те кто еще не получил, спрашивают до какого срока прием заявлений. Ведем и разъяснительные работы среди населения».

Работа по распределению адресной социальной помощи продолжается. В Шымкенте у 3200 из 31 тысячи многодетных семей — низкие доходы. Поэтому, учитывая большой наплыв заявителей, в мегаполисе дополнительно открыли 8 специальных филиалов ЦОНа и четыре Центра матерей.