Оставшиеся 55 женщин с детьми размещены в специальном адаптационном городе близ города Актау.

«По прибытию в РК, 16 мужчин и 4 женщины задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности на стороне «Даиш». Они уже эпатированы к местам расследования уголовных дел в городах Нур-Султан, Атырау, Уральск, Актобе, Караганда и Шымкент. Вынесены решения о взятии их под арест.

Оставшиеся 55 женщин с детьми размещены в специальном адаптационном городе близ города Актау на срок около месяца. Сейчас проводится их медицинское обследование, назначен карантин. С ними работают психологи, теологи, работники неправительственных организаций. Восстанавливаются документы, удостоверяющие личности.

Проводится также проверка на участие в террористической деятельности. При отсутствие препятствующих обстоятельств по завершению карантина женщины и дети будут отправлены к местам своего бывшего пребывания», — сказал Бахытбек Рахымбердиев.

По его словам, возвращенные лица являются выходцами из городов Нур-Султан, Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей.

«От лица КНБ хочу вам сообщить, что возвращенные лица являются выходцами из городов Нур-Султан, Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей. Эти лица добровольно приняли решение вернуться на родину, отдельные из них готовы понести уголовное наказание за свои деяния за рубежом. Отдельный вопрос – это возвращение детей, которые оказались в зоне вооружённого конфликта не по своей воле. В процессе возвращения граждан на родину от начала и до конца участвовали наши сотрудники, в том числе, с выездом за рубеж и не один раз. Эта работа еще не завершена поэтому подробности сообщим позже», — добавил Бахытбек Рахымбердиев.

Кроме того, он подчеркнул, что из 156 детей, которые возвращены 107 находятся в возрасте до 7 лет. 18 детей – полные сироты, чьи родители погибли или пропали без вести за рубежом. Больше половины детей родились заграницей.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, что по поручению Главы государства 7 и 9 мая из Сирии был эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе.