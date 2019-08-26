Что нужно знать, если вы собираетесь открыть социальный бизнес

История успеха: как открыть родильный дом в Туркестане

Какой он – социально значимый бизнес в Казахстане? Сфера медицинских услуг всегда являлась приоритетной, и государство активно помогает таким предпринимателям. Немалую роль при растущем населении играют в этой сфере родильные дома, особенно, если речь идет о лидирующей по росту населения Туркестанской области. Таким частным инициативам государство всегда готово оказать поддержку. Помогают предпринимателям и банки: АТФБанк, будучи ориентированным на малый и средний бизнес, является активным участником государственных программ, и его клиенты становятся партнерами не только самого банка, но и государства.

Талгат Ибраев – владелец ТОО «Клиника Талгата» с 1997 года. Проработав долгое время врачом, главврачом, заведующим, он решил начать работать на себя. 20 лет назад он выиграл тендер и приватизировал городской родильный дом в Туркестане.

«Я был первым, кто приватизировал именно родильный дом. Населению в нашем регионе было это ново – они привыкли, что такие услуги оказываются бесплатно, за счет государства, поэтому было много недовольства. Мы со временем решили этот вопрос, но был, конечно, очень сложный для нас период», – признается Талгат.

Удержаться в то нелегкое время на плаву Талгату помогло только наличие второго бизнеса – сельскохозяйственного. Он и послужил донором для клиники, которая решала сразу несколько социальных задач в Туркестане – оказывала медицинские услуги и создавала рабочие места. На тот момент в ней было 100 коек и 120 работников.

В итоге все решилось благополучно – «Клиника Талгата» вошла в Социальный фонд медицинского страхования и теперь имеет ежегодный государственный заказ.

«На сегодняшний день у нас 240 коек, работает почти 500 человек. В больнице есть круглосуточный стационар, дневной стационар, 10 отделений: хирургическое, урология, гинекология, лор, отделение патологии, терапия, эндокринология, реанимация, платное отделение, лаборатория. Ежегодно из государственного бюджета поступают деньги на каждого пациента больницы», – говорит Талгат Ибраев.

Растущее население Туркестанской области повышало спрос на медицинские услуги, и в частности на родильные дома. Поэтому Талгат Ибраев решил заняться расширением своего бизнеса. Но в кредите в одном из банков на пристройку ему отказали. Тогда предприниматель постепенно взялся за строительство родильного дома собственными силами – опять помогло наличие второго бизнеса. Строительство шло медленно, поэтому Талгат решил попробовать еще раз и обратился за кредитом уже в АТФБанк.

«Клиника Талгата» – наш давний клиент, и мы узнали от операционистов, что ему требуется кредит на развитие бизнеса. Само рассмотрение заявки по крупным проектам у нас проходит в два этапа. На первом происходит индикативное рассмотрение заявки – мы собираем краткую основную информацию, буквально на пару страниц: условия запрошенного кредита, обеспечение, выясняем его текущий доход, анализируем учредительные документы, соответствует ли клиент госпрограмме и в течение трех рабочих дней выносим на индикативный комитет. Благодаря такой системе, при одобрении индикативного комитета, клиент знает, что вероятнее всего банк поддержит его заявку и начинает собирать полный пакет документов. Это занимает от двух до трех недель», – говорит Улжан Космуратова, заместитель директора филиала АТФБанка в городе Шымкенте по МСБ.

После индикативного рассмотрения заявки сотрудники АТФБанка обрадовали Талгата – возможность одобрения ему кредита была очень высокой, а его соответствие госпрограмме «Дорожная карта бизнеса» к тому же давало право на льготы от государства.

«На территории здания больницы за счет кредитных средств было построено здание родильного дома. Сначала хотели четырехэтажное, теперь пятиэтажное построили, просторное, со всеми условиями для рожениц и новорожденных. Для строительства я обратился в АТФБанк, и мне открыли кредитную линию на 250 млн. тенге. В феврале 2018 года уже зарегистрировали ТОО «Родильный дом «Клиника Талгата», благодаря АТФБанку закупили медицинское оборудование и уже полтора месяца работаем. В этом месяце мы приняли уже на 40% больше рожениц», – рассказывает Талгат Ибраев.

С тех пор он постоянный партнер банка – участвует в Форумах предпринимателей, рекомендует АТФБанк знакомым в Туркестане и в Шымкенте.

«Я участвовал и в региональном Форуме партнеров, и в Алматы меня приглашали на Форум. Всегда с удовольствием отзываюсь на приглашения АТФБанка, потому что очень много интересного для себя узнаю на их мероприятиях, завожу полезные знакомства. На первом своём Форуме я даже конспектировал в блокнот речь председателя Правления банка, так она мне понравилась. Много полезного для бизнеса черпаю и из корпоративного журнала PLATFORM от АТФБанка – там публикуют очень много полезной информации для собственников бизнеса, причём советы актуальны именно для казахстанских реалий», – комментирует предприниматель.

Так как АТФБанк исторически ориентирован на корпоративный бизнес и вот уже как несколько лет его стратегический вектор направлен и на сегмент МСБ в том числе, банк по праву гордится действительно большим опытом в бизнес-кредитовании. Вместе с клиентом сотрудники банка подбирают условия кредитования – в АТФБанке широкий спектр продуктов по МСБ, проектное финансирование, инвестиционное финансирование, банк участвует практически во всех государственных программах.

«Наша задача объяснить клиенту, какие есть льготы по его виду бизнеса, какие требования и критерии по госпрограммам. При этом мы не подходим формально и не требуем от клиентов сложного пакета документов. Собираем основной пакет, а бизнес-план готовим уже совместно. У нас очень опытные финансисты в отделе кредитования – они рассчитывают вместе с клиентом окупаемость, могут подсказать, как избежать рисков, подсказывают какие-то моменты по законодательству», – говорит Улжан Космуратова.

По словам Улжан, если раньше, лет 12 назад, на юге Казахстана была популярна торговля, шел подъем строительства, то сейчас актуальнее открытие производств. В регионе несколько индустриальных зон, где при финансировании АТФБАнка отрылось несколько проектов, уникальных даже на территории СНГ. У банка есть много клиентов, которые обращаются ежегодно – успешно освоив средства на развитие одного производства, набравшись опыта, они открывают другое и приходят снова за кредитованием.

Преимущество АТФБанка еще и в отсутствии ограничений по дислокации бизнеса – банк может кредитовать в удаленных районах сельское хозяйство, тепличное производство.

«К каждому виду бизнеса нужен свой индивидуальный подход, поэтому в АТФБанке очень гибкий подход к рассмотрению заявок, к условиям финансирования, у нас нет каких-то невозможных условий. Мы можем предусмотреть льготный период, учитываем сезонность бизнеса, предложить такие условия, как возобновляемая кредитная линия», — рассказывает Улжан Космуратова.

Благодаря АТФБанку происходит развитие региона – открывается новое производство, казахстанский рынок уходит от импорта и создаются рабочие места. Вместе с регионом растет и банк. В 2018 году в филиале города Шымкента и Туркестанской области АТФБанк профинансировал 230 заемщиков. В этом году филиал демонстрирует положительную динамику, потому что уже за 6 месяцев 2019 года было выдано 190 кредитов. Также в филиале увеличился штат с 10 до 17 кредитных специалистов.

Лиц. № 1.2.55/233/39 выд. 3.04.2018 г. Нац. Банком РК