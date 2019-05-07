7 мая – День защитника Отечества в Республике Казахстан

Живем себе и живем, не замечая в будничной суете мирного голубого неба над головой. Сетуем на занятость, загруженность на работе, проблемы с родными, со здоровьем, с начальством, ворчим на рост коммунальных тарифов, на проблемы с транспортом, качество дорог. Живем, не замечая главного – мы с вами дышим, учимся, любим, работаем в мирной стране! Мы к этому привыкли, для нас это так естественно.

Но эти условия – не просто Богом данная реальность. Этот мир нам обеспечивают более сотни тысяч казахстанцев, чья профессия – защищать Родину. Охранять ее воздушное, водное пространство, стоять на защите приграничных рубежей.

7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Это государственный праздник. Почему именно 7 мая? Потому, что в этот день в 1992 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил.

Несмотря на миролюбивый характер нашей внешней политики, в Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии.

Вот вы с ходу сможете назвать структуру наших Вооруженных сил? Или хотя бы имеете о ней хоть какое-то представление? Я тоже не знала. Пришлось поискать информацию. Оказывается, у нас три вида Вооруженных Сил – это сухопутные войска, силы Воздушной обороны и Военно-морские силы. Наши рода войск представлены аэромобильными и специальными войсками; военно-учебными заведениями; военно-научными учреждениями и другими организациями. А в случае объявления мобилизации в состав Вооруженных сил РК включаются Национальная гвардия МВД РК; органы управления гражданской обороны Комитета чрезвычайных ситуаций МВД РК; пограничная служба Комитета национальной безопасности РК; специальные формирования. При необходимости будут привлечены резервисты.

Некоторых удивляет, мол, что это мы одновременно и в ОДКБ, и с НАТО сотрудничаем. Объяснение этому простое – у Казахстана многовекторное военно-техническое сотрудничество. В ключевых партнерах Казахстана – Россия, с которой заключен военно-политический альянс. Да, мы сотрудничаем и с НАТО. К вашему сведению, батальон «Казбат» полностью укомплектован по стандартам НАТО и, согласно подписанному с ООН меморандуму, входит в состав «голубых касок».

Наша страна сотрудничает в военной сфере с Китаем, Турцией, Германией, Словакией, Израилем. Казахстан – член Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). А в эту международную организацию помимо Казахстана входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

У наших Вооруженных своя история, в которой немало поистине героических страниц, свои традиции и свои, народом любимые герои. К примеру, у нас в Шымкенте в парке Абая есть своя аллея, на которой размещены боевые орудия, образцы армейской техники. На аллее любят бывать не только военные, но и подростки, там прогуливаются семьями. Одно сожаление – экспонаты безымянные. Хорошо бы установить возле каждого орудия, техники таблички, которые бы вкратце рассказывали историю этого орудия, боях, в которых оно было применено.

К слову, на днях в городе Нур-Султане по поручению министра обороны в рамках подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Национального военно-патриотического центра откроется музей военной техники под открытым небом. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РК. На площадке Центра будут установлены как современные образцы вооружения и военной техники, в числе которых артиллерийские установки, авиационная, бронетанковая техника, так и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, которые до сих пор стоят на вооружении армии многих стран. Этот музей под открытым небом даст возможность жителям и гостям столицы ознакомиться с историей отечественного вооружения, воочию увидеть и прикоснуться к боевой технике. Не трудно предположить, что этот комплекс внесет свой вклад в воспитание у современных молодых людей чувства казахстанского патриотизма, уважения к Родине, близким, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам военных конфликтов.

Пока мы заняты своим повседневным трудом в эти же часы-минуты десятки тысяч военнослужащих заняты совершенствованием своего ратного ремесла, принимают участие в командно-штабных учениях, отрабатывают вопросы безопасности, слаженность действий, оперативного реагирования, словом – повышают свой профессионализм.

От всей души поздравляем всех, кто стоит на страже безопасности страны, кто когда-то защищал и готов в будущем стоять на страже нашего Казахстан! С Днем защитника Отечества. Будьте здоровы, счастливы и успешны. Благодаря вам над нами мирное небо. Спасибо…

Фарида Шарафутдинова