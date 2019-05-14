Доля контрафактных продуктов на рынке Шымкента составляет почти 50 процентов.

Вы когда нибудь задумывали о том, настоящую ли продукцию вы употребляете в пищу, или используете в быту? Приходило ли вам в голову, что ваша зубная паста от известного производителя, на самом деле может быть сделана в подпольных условиях, а ваш любимый растворимый кофе, произведен не на большой международной фабрике, а на мини-заводе фальсификаторов.

А между тем доля контрафактных продуктов на рынке Шымкента составляет почти 50 процентов. Об этом сегодня рассказали на региональном семинаре по защите интеллектуальной собственности. Специалисты обсудили проблему контрафактных товаров на внутреннем рынке.

Подделывают — всё! С каждым годом изготовители контрафакта становятся всё изобретательней. Копирование только одной торговой марки сегодня в прошлом. Последним писком на рынке поддельных товаров считаются изделия «один в один».

Как защитить права интеллектуальной собственности обсуждают представители департаментов юстиции из областей, прокуратуры, службы экономических расследований, полиции и юридических компаний. Оказалось, что доля контрафактной продукции в Шымкенте подобралась к устрашающей цифре.

«Какая доля сейчас существует контрафакта. Если говорить о рынках Шымкента, то мы сейчас говорим о доле порядка 40-50 процентов, это высокая доля. Где-то доля выше, где-то ниже, если предприниматели начали бороться за свой бренд, то где — то они снизили эту долю до 10 процентов и это хорошо. Но также есть позиции, которые превалируют над долей оригинального товара. И это не хорошо не для потребителей, не для государства не для товарообладателя. И здесь еще предстоит большая работа», — Михаил Надточий, руководитель юридической компании ТОО «Бизнес Оптима».

Шымкент для любителей подделки представляет особый интерес. Контрафакт попадает на наш рынок из Китая и Кыргызстана. Помогают бороться с контрафактом госорганам Казахстана и международные организации. К ним зачастую и обращаются правообладатели крупных мировых брендов.

«Это значит упущение таможенных органов вы конечно не обижайтесь но так и есть. Товарный знак Hugo Boss внесен в таможенный реестр Республики Казахстан. Мы в прошлом году вносили его. И в связи с чем. Прежде чем обратить внимание на рынок Казахстана правообладатель проводит мониторинг рынка и обращает внимание что здесь оказывается такой процент контрафакта завозится», — рассказала Рана Маметова, партнер РЕАКТ (международное объединение, которое борется с контрафактной продукцией).

По словам сотрудников юстиции, отличить подделку от оригинала обычному человеку не просто сложно, а практически невозможно. О качестве товара говорить не приходится. В списке поддельных товаров с начала года оказались всем известные бренды: кофе, чая, зубной пасты и даже жевательной резинки.

«Оригинал от подделки умеет отличать только сам правообладатель. Простой народ не может отличать. Потому что сейчас один в один копируют все товары брендовые и для общего потребления. Цель нашего регионального семинара отличать товарные знаки и мы позвали сотрудников таможенных органов потому что каждый день контрафактники приближают к оригиналу и сотрудники таможенных органов связываются с правообладателями и возбуждают административные дела», — Мухтар АБДЕЗОВ начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента.

Проверки Департамент юстиции может проводить только на основании заявления правообладателей товарного знака. Нагрянуть без надобности в торговые точки не позволяет предпринимательский кодекс. А потому, сколько еще контрафактной продукции под видом оригинала сегодня на казахстанских прилавках, никто сказать не берется.