В Туркестанской области сотрудники «Кузет» проведут очередные плановые учения
Сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК «Кузет» по Туркестанской области совместно с городскими и районными подразделениями ДП Туркестанской области и другими профильными службами проведут плановые оперативно-тактические учения.
Будут отрабатываться координация и оперативное взаимодействие служб, навыки эвакуации сотрудников, оказание первой медицинской помощи и оцепление района учений, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.
11 мая 2019 года в здании Шардаринского районного суда, расположенного в Шардаринском районе, г. Шардара, ул. Толе би № 31;
18 мая на объекте — водохранилище Бадам, расположенного в Толебийском районе, аул Маятас;
24 мая в здании Созакского районного суда, расположенного в Созакском районе, г. Шолаккорган, ул. Жибек жолы б/н;
31 мая в здании Казыгуртского районного суда, расположенного в Казыгуртском районе, п. Казыгурт, ул. Ш. Уалиханов б/н.
Департамент полиции Туркестанской области просит граждан с пониманием отнестись к проведению указанного учебного мероприятия и извинить за причиненные неудобства.