В Туркестанской области сотрудники «Кузет» проведут очередные плановые учения

Сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК «Кузет» по Туркестанской области совместно с городскими и районными подразделениями ДП Туркестанской области и другими профильными службами проведут плановые оперативно-тактические учения.

Будут отрабатываться координация и оперативное взаимодействие служб, навыки эвакуации сотрудников, оказание первой медицинской помощи и оцепление района учений, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

11 мая 2019 года в здании Шардаринского районного суда, расположенного в Шардаринском районе, г. Шардара, ул. Толе би № 31;

18 мая на объекте — водохранилище Бадам, расположенного в Толебийском районе, аул Маятас;

24 мая в здании Созакского районного суда, расположенного в Созакском районе, г. Шолаккорган, ул. Жибек жолы б/н;

31 мая в здании Казыгуртского районного суда, расположенного в Казыгуртском районе, п. Казыгурт, ул. Ш. Уалиханов б/н.

Департамент полиции Туркестанской области просит граждан с пониманием отнестись к проведению указанного учебного мероприятия и извинить за причиненные неудобства.