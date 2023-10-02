Шымкентские военные нацгвардии пострадали в ходе учений в Таразе

Стало известно, что во время учений в полигоне «Айша биби» в Жамбылской области от осколочных ранений пострадали 3 шымкентских военных , передает OTYRAR со ссылкой на Taraz_life.

Несчастный случай произошел во время выстрела минометного оружия «поддон». Снаряд упал в 5 метров от орудия и взорвался рядом с военными.

Стали известны имена пострадавших:

Командир 1-ой роты, капитан Керимбеков. Он получил оскольчатые ранение обеих нижних конечностей.

Старший лейтенант Болтабай, также получил травму двух нижних конечностей. Они оба госпитализированы в травматологию.

Командир 3 роты капитан Сагынбек доставлен отделение реанимации с диагнозом «политравма».

Сейчас военная полиция проводит расследование.