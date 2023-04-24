Пожар случился в аэропорту Шымкента

По такому сюжету сегодня будут проводить пожарно-тактические учения, передает OTYRAR.

Согласно тактическому замыслу пожарно-тактических учений, условный пожар произошел в результате аварийной посадки самолёта АН-24 авиакомпании «SKAT», следовавший рейс по маршруту Алматы-Шымкент.



Происходит поломка стойки шасси и в результате разрушении двигателя и правого топливного бака происходит розлив топлива и его возгорание. На борту находится 48 пассажиров и 4 члена экипажа.

​На учении будут задействованы 13 основных и 3 специальных пожарной техники, офицерский и личный состав ГУ «СПиАСР» ДЧС, сотрудники ДЧС г. Шымкент, оперативный-спасательныйотряд, центр медицины катастроф, а также бригада скорой медицинской помощи.