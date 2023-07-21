Сейсмотренировку провели в Шымкенте

Жителей нескольких домов спешно эвакуировали и рассказали, как себя вести во время землетрясения. В учениях приняли участие порядка 80 человек.

Длинный сигнал тревоги предупреждает — случилось землетрясение. Под звук воющей сирены первыми из домов выбегают дети. Затем трехэтажное здание покидают их родители и люди пожилого возраста.

С третьего этажа пожарные эвакуируют мужчину. По сценарию учений, ему понадобилась помощь медиков.

Жители микрорайона Туран говорят: сейсмотренировка напомнила им о землетрясении, которое произошло в Шымкенте в марте.

«Это было поздно я сидела перед телевизором и такие ощущения были неприятные, но я поняла что это было землетрясение и первым делом думаешь куда бежать, куда выходить. Мы люди советского времени это все знали, а сейчас какой-то пробел получился, а дети должны видеть это наглядно», — говорит Нуржамал Избасарова, жительница г. Шымкента.

Благо на этот раз землетрясение условное. Картина учений в корне отличается от реальности и больше напоминает работу на съемочной площадке. На самом же деле, отработать до автоматизма алгоритм действий спасателей — главная цель тренировок. Промедление – это не просто упущенное время, а жизнь реальных людей

«Сейсмические учения на территории района Туран направлены на проверку готовности городской системы гражданской защиты и действий населения при возникновении пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций», — говорит Шынгыс Зайденов майор ДЧС г. Шымкента.

В микрорайоне Туран проживает больше 220 тысяч жителей. 544 многоэтажных дома были построены несколько десятилетий назад.

«Дома годом 50-70 2000 годов застройки. С начала года совместно с управлением образования проводили учения для школ пока учебный год шел, центры эвакуации жителей, чтобы люди знали в случае землетрясения знали куда и как выходить», — говорит Боранбай Болатбеков, аким района Туран.

Учения проходят на случай возможного землетрясения, в них задействованы все службы. А спасатели предлагают жителям вспомнить, что такое «тревожный чемоданчик». В нём должны быть документы, обезболивающие препараты, консервы и теплые вещи. Сумки ставят на видное место, чтобы сразу можно было забрать с собой предметы первой необходимости.