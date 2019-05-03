В преддверии Дня Победы начальник Департамента полиции города Шымкент полковник полиции Ералы Жумаханбетов посетил дом единственного ветерана ВОВ на сегодняшний день, который служил в органах внутренних дел, Василия Афанасьевича Мухачева и поздравил с праздником.

В феврале 2019 года ветерану исполнилось 97 лет. Невзирая на свой возраст, он сохранил четкое сознание, сильную память, зрение и слух. Он любит прогулки в городе, участвует в мероприятиях, несмотря на то, что ходит, опираясь на палку. На самом деле наши деды и прадеды прочны, как они изготовлены из стали.

Василий Афанасьевич вспомнил годы войны со слезами на глазах. Он проучился в военном училище три месяца и отправился на фронт. Воевал под Сталинградом за Москву, затем был направлен на Карел-финский фронт, где сражался до конца войны.

В 1949 году приехал в Казахстан, устроился на работу в органы МВД, а после был командирован в город Шымкент начальником пожарного поста.

В канун празднования Дня Победы ветерану пожелали всего наилучшего, поблагодарили за мирное небо над головой и вручили ценные подарки.