Редкое астрономическое зрелище наблюдали прошедшей ночью жители разных стран — в небе взошла Голубая Луна, передает ru.sputniknews.kz.

Голубой Луной принято называть предпоследние полнолуние, когда на сезон приходится четыре таких явления вместо трех. В следующий раз Голубая Луна взойдет только через два года — 22 августа 2021 года.

Само название достаточно условно — как правило, Луна имеет обычный пепельно-серый цвет, в то время как появление у светила голубого оттенка можно наблюдать в исключительных случаях.

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