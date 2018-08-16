Удивительная красота ночного светила способна заворожить любого человека. Однако если смотреть на Луну слишком долго, это чревато неприятными последствиями. Более подробно об этом вы сможете узнать из нашей статьи.

Любители ночных прогулок обожают гулять под Луной и любоваться светилом. Кто-то предпочитает загадывать желания, глядя на яркий месяц. Влюбленные пары могут часами держаться за руки и смотреть на Луну, мечтая о совместном счастье. Подобные действия не кажутся нам чем-то необычным, но, как выяснилось, наслаждаться лунным светом на протяжении долгого времени довольно опасно. Дело в том, что Луна оказывает огромное воздействие на все живое, и порой ее влияние может сказаться на нас негативно. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам, что случится, если смотреть на лунный диск очень долго.

Как Луна влияет на человека

Прежде чем узнать, почему нельзя смотреть на Луну слишком долго, необходимо понять, как ночное светило влияет на человека в зависимости от фазы.

Новолуние — это перерождение Луны. Влияние молодого лунного серпа в первую очередь сказывается на организме человека. В этот период человек становится более раздражительным, агрессивным и апатичным. У людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, часто возникают боли в области сердца. Астрологи считают, что эта фаза отражается на организме человека крайне неблагоприятно. Поэтому в этот период нежелательно смотреть на Луну или находиться слишком долго под открытым небом.

Фаза роста наиболее безопасна для человека. В это время ночное светило набирается энергии, а его энергетика возрастает, из-за чего все живые организмы становятся более активными. В этот период у людей повышается продуктивность, улучшается настроение, а любые задачи решаются на удивление легко. Посмотрев на растущую Луну, вы сможете зарядиться лунной энергией и восстановить жизненные силы, которые могли быть утеряны во время фазы убывания. Однако не стоит переусердствовать, так как переизбыток энергии Луны еще никому не приносил пользы.

Во время фазы убывания ночное светило с каждым днем становится энергетически слабее. В это время человек не способен быть активным и быстро устает даже от привычных дел. Не стоит проводить слишком много времени на улице и долго смотреть на убывающую Луну. Даже если это зрелище покажется вам красивым, для вашего энергетического поля влияние этой фазы может оказаться неблагоприятным.

Полнолуние считается самой опасной фазой. Эзотерики считают, что в это время происходит слишком много мистических явлений, которые угрожают жизни человека. Астрологи уверяют, что именно в этот период Луна обладает тяжелой энергией, а ее влияние способно негативно отразиться как на нашем организме, так и на всех сферах нашей жизни. Во время Полнолуния человек гораздо чаще сталкивается с неприятностями, испытает внутренний дискомфорт, становится агрессивным, вспыльчивым и провоцирует конфликты на пустом месте. Избежать воздействия Полнолуния невозможно, но, чтобы обезопасить себя, постарайтесь в это время не смотреть на Луну на протяжении долгого времени.

Почему опасно смотреть на Луну

Теперь, когда вы узнали о влиянии фаз на нас и нашу жизнь, вы сможете узнать о том, в чем заключается опасность лунного света и почему нельзя смотреть на Луну.

Наблюдения показали, что любители смотреть на Луну чаще страдают лунатизмом. Это явление заключается в том, что человек неосознанно ходит во сне.

Люди, которые любят долго смотреть на Луну, довольно часто страдают психическими расстройствами. Чтобы обезопасить себя от подобных недугов, лучше отказаться от данного увлечения.

Уже доказано, что лунный свет негативно сказывается на здоровье и внешнем виде кожи. У любителей посмотреть на Луну нередко возникают сыпи, угри и ранние морщины. Таким образом ночное светило забирает у вас не только здоровье, но и красоту.

Суеверные люди утверждают, что долгое наблюдение за лунным диском может принести в жизнь человека множество бед и неприятностей. В первую очередь это касается Полной Луны, с которой связано немало народных примет и суеверий.

Не только астрология, но и народная мудрость предостерегает от длительного созерцания ночного светила. В древности в народе говорили: если долго смотреть на Луну, можно сойти с ума.

На самом деле Луна не так опасна, как может показаться. С давних времен люди научились использовать лунную энергию себе во благо и с ее помощью притягивали в жизнь желаемое. Благодаря простым шепоткам на Луну вы сможете привлечь любовь, деньги и удачу.

По материалам — dailyhoro.ru