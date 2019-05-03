Касым-Жомарт Токаева зарегистрирован кандидатом в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах.

3 мая 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители ряда политических партий и государственных органов. На заседании был рассмотрен проект постановления:

1. О регистрации Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года.

С докладом о проекте постановления выступила секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Мустафина Сабила Сапаровна.

23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Общественным объединением «Партия «Nur Otan»:

— копия выписки из протокола заседания высшего органа Общественного объединения «Партия «Nur Otan» о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева с приложением копии документа о регистрации партии «Nur Otan» в Министерстве юстиции;

— заявление о согласии Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева баллотироваться кандидатом в Президенты;

— биографические данные;

— документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса.

На основании данных документов, а также установления кандидатом свободного владения государственным языком постановлением Центральной избирательной комиссии от 25 апреля 2019 года № 16/244 установлено соответствие кандидата в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и выданы подписные листы для сбора подписей граждан.

Для регистрации кандидата в Центральную избирательную комиссию также были представлены следующие документы:

— справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевым декларации о доходах и имуществе;

— медицинское заключение об отсутствии у кандидата в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева заболеваний, припятствующих его регистрации;

— протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы Республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева.

Согласно данным протоколам доверенными лицами в поддержку кандидата Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева были собраны подписи 315 910 граждан во всех 17 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 313 653.

При этом, необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан, установленное постановлением Центральной избирательной комиссией от 15 апреля 2019 года № 13/237, составляет количество не менее 118 140 подписей.

Все документы, необходимые для регистрации Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева кандидатом в Президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям.

На основании вышеизложенного принято постановление «О регистрации Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года».

Постановлением установлено:

— зарегистрировать Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года;

— выдать кандидату в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаеву соответствующее удостоверение;

— предоставить сведения о регистрации кандидата в Президенты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева в Акционерное общество «Народный сберегательный банк» для открытия специального временного счета;

— опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаева.