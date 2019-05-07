Многодетные семьи, проживающие с пожилыми родителями, лишены возможности получать АСП.

В Байдибекском районе с населением около 55 тысяч человек документы на получение АСП сдали 627 семей. По решению районной комиссии 428 семьям назначена адресная социальная помощь. На эти цели из бюджета выделено 98 млн тенге. Однако в районе есть и те, кто так и не получил обещанную помощь от государства.

«Из 627 граждан возвращены документы 150 семьям. При расчете подушевого дохода были учтены доходы пенсионеров-родителей», — поясняет Шадиярбек Отыншиев, руководитель Центра занятости Байдибекского района

Многодетные семьи, проживающие с родителями-пенсионерами, адресную социальную помощь не получать. При расчете подушевого дохода учитывается как совместное имущество, скот, так и доходы. А у пенсионеров это – пенсии. И если этот самый подушевой доход превышает 20 тысяч тенге, семья лишена возможности получать помощь от государства.

Помимо вопросов назначения АСП на встрече обсуждали и другие социальные инициативы государства, например, меры по обеспечению жильем. Теперь для многодетных будет создана отдельная очередь. Многодетная мать, воспитывающая ребенка-инвалида Фарида Жорабай подняла вопрос, который мучил ее уже давно.

Фарида Жорабай: Мои братья готовы мне помочь, но они живут в Алматы. Можно ли получить квартиру в Алматы?

По закону каждая многодетная семья может получить жилье только по месту прописки.