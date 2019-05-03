Крупные пожарные учения прошли на промышленных складах и мельницах ТОО «Пионер Грейн Продактс».

Компания занимается переработкой зерна и относится к объектам повышенной пожарной опасности. В масштабной тактической отработке приняли участие свыше 50 сотрудников Департамента по ЧС и около десяти единиц пожарной техники.

Условный пожар разгорелся в одном из цехов в результате короткого замыкания, и огонь грозил распространиться по всему заводу. Действуя по инструкции о возникшей чрезвычайной ситуации, сотрудники компании сообщили на пульт 101, обесточив в ожидании спасателей предприятия. По высшему разряду вызова на место пожара выехали свыше десятка пожарных автомашин.

Куаныш Арсланов, заместитель начальника ГУ «СПТ и АСР» ДЧС г. Шымкента:

«При правильном сообщении были задействованы по высшему рангу силы и средства гарнизона: 11 единиц техники и 50 человек. Своевременным прибытием и обнаружением очага пожара была достигнута оперативная ликвидация огня».

Этот завод, как и любое другое мукомольное производство, относится к объектам повышенной пожароопасности. Мелкая дисперсионная мукомольная пыль очень взрывоопасна и может вспыхнуть от любой искры. А такие учения помогают отработать все действия, не дожидаясь чрезвычайной ситуации.

Жумабай Нуртанов, инженер по технике безопасности предприятия: «В плане противопожарной безопасности мы ведём постоянную работу. Наши цеха оборудованы противопожарной сигнализацией, на территории есть 16 пожарных щитов и 28 гидрантов. Везде развешены планы эвакуации в случае пожара. Кроме того мы постоянно проводим инструктаж, объясняя как действовать в случае ЧП, и два раза в год проводим вот такие учения. Но, конечно, постараемся не допускать возгорания».

Эти учения получили высокую оценку организаторов тактической отработки. Все поставленные задачи бойцы подразделений департамента по ЧС и сотрудники компании выполнили в установленные нормативами срок.

Данияр Худайбергенов