В этом году в Туркестане введут в эксплуатацию здание амфитеатра.

Напомним, строительство объекта, заказчиком которого выступает акимат Мангистауской области началось в апреле текущего года. Сдать объект запланировано в октябре месяце этого года.

Общая площадь современного комплекса, рассчитанного на 1000 мест, составляет 2400 квадратных метров. В строительстве здания, расположенного в духовно-культурной зоне областного центра, в дневную смену задействованы 22 рабочих, в ночную – 10.

По словам начальника участка подрядной компании ТОО «АА-Стройинжиниринг» Абая Абдурахманова, на сегодня все работы ведутся активными темпами, объект введут в эксплуатацию согласно утвержденному графику.

Пресс-служба акима Туркестанской области