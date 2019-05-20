Шымкентский городской онкологический центр приглашает жителей города на день открытых дверей.
В субботу, 25 мая с 9.00 до 14.00 в онкодиспансерах и онкоцентрах Казахстана будет проходить День открытых дверей.
Онкологи будут проводить бесплатные консультации и обследование на меланому и рак кожи!
ЕСЛИ У ВАС:
Появилось пятно, узелок или блестящая бляшка на коже;
Пятно или родинка начинает расти и менять форму;
Пятно или родинка начинает менять цвет;
Имеет неровные края;
Появляются зуд и шелушение на месте родинки;
Кровоточит и мокнет.
НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ОНКОЛОГУ!
Ждем всех желающих бесплатно проверить свои родинки! Подробнее узнавайте в онкодиспансерах и онкоцентрах по месту жительства.
Дополнительную информацию Вы можете узнать , позвонив по телефону +7 7252 36-11-13
Адрес ГОЦ: г Шымкент, Байтусынова 85 А