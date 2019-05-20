Шымкентский городской онкологический центр приглашает жителей города на день открытых дверей.

В субботу, 25 мая с 9.00 до 14.00 в онкодиспансерах и онкоцентрах Казахстана будет проходить День открытых дверей.

Онкологи будут проводить бесплатные консультации и обследование на меланому и рак кожи!

ЕСЛИ У ВАС:

Появилось пятно, узелок или блестящая бляшка на коже;

Пятно или родинка начинает расти и менять форму;

Пятно или родинка начинает менять цвет;

Имеет неровные края;

Появляются зуд и шелушение на месте родинки;

Кровоточит и мокнет.

НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ОНКОЛОГУ!

Ждем всех желающих бесплатно проверить свои родинки! Подробнее узнавайте в онкодиспансерах и онкоцентрах по месту жительства.

Дополнительную информацию Вы можете узнать , позвонив по телефону +7 7252 36-11-13

Адрес ГОЦ: г Шымкент, Байтусынова 85 А