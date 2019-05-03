В первые дни полетов авиакомпанией FlyArystan перевезено свыше 2 тысяч пассажиров, продано порядка 50 000 билетов, из них больше половины с минимальным тарифом без багажа.

Рейсы выполняются из Алматы в города Нур-Султан, Тараз, Караганды и Уральск. В скором времени планируется открытие рейсов из Алматы в Павлодар и Шымкент.

Загрузка пассажирских кресел воздушных судов лоукостера на всех направлениях на май месяц 2019 года составила свыше 90%.

Со слов очевидцев, почти все пассажиры первого рейса по маршруту Нур-Султан — Алматы дополнительно на борту заказали питание. К примеру, во время полета за 1200 тенге можно заказать сэндвич и напиток, сообщает Комитет гражданской авиации.