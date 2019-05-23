Новостройки в микрорайоне «Нурсат» не всегда доставляют получившим там жилье радость. Вместо новоселья обладатели квадратных метров ремонтируют полученное жилье.

К журналистам за помощью обратилась жительница дома №88 микрорайона Нурсат. Светлана Манакова рассказала, что стены новой квартиры, которую она получила по госпрограмме, покрылись плесенью.

В доме, по словам женщины, нет освещения и элементарных условий. Светлана — инвалид с детства, одна воспитывает двух детей. Квартира, за которой она долгие годы стояла в очереди, оказалась совершенно непригодной для жизни. Теперь женщина не знает, что делать и куда идти.

В этой квартире Светлана Манакова должна была справить новоселье. Эти заветные квадратные метры женщина ждала много лет. Когда наконец подошла ее очередь и государство выделило ей льготное жилье, как инвалиду с детства, Светлана обнаружила, что жить в этой квартире она не сможет. Помещение покрылось плесенью, несмотря на то, что дом построили недавно. Теперь женщина, вместо того, чтобы праздновать долгожданный переезд, пытается отремонтировать квартиру.

Светлана Манакова: «За субботу и воскресенье обои сняли, но все равно плесень осталась. Я гипертоник, дочь у меня страдает аллергией, как я могу заселиться и жить? Около трех лет назад не стало мужа, единственного кормильца в семье. Я осталась одна с двумя детьми. 12 долгих лет ждала льготное жилье, все это время скитаясь по съемным квартирам. Естественно, за жилье приходилось платить, это отнимало половину бюджета, но радость обретения собственного жилья была омрачена».

По словам Светланы, плесенью покрылась почему-то лишь ее квартира. У соседей — жилье в полном порядке. Женщина обратилась в строительную компанию, возводившую этот дом. Застройщики выслушали жалобы новосела и пообещали исправить все недочеты за свой счет.

Канат Ботабеков, прораб корпорации Атамекен»: «Мы все это до тридцатого мая уберем, обои поклеим. (Светлана напомнила прорабу, что до этого он называл другой срок — 25 мая). Я вам обещаю до 25 закончим не будет никакой плесени».

Как выяснилось, эти многоэтажки были сданы в эксплуатацию 2 года назад. Почему квартира в новостройке так быстро пришла в негодность — непонятно. Но застройщики заверили, что готовы устранить свои ошибки. Правда, Светлана уже не испытывает радости от получения жилья от государства.

Жулдыз Ордабекова, руководитель отдела учета и распределения жилья:»На сегодняшний день мы заселяем в микрорайоне Шымкент сити 540 жителей города и до конца года ожидаем заселения 828 жителей в арендное жилье».

В Шымкенте в очереди на получения жилья по госпрограмме стоят около 38 тысяч человек. Из них 15 тысяч относятся в социально уязвимым слоям населения. Более полутора тысяч очередников — это сироты и воспитанники детских домов.