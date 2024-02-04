Жителям аварийного дома в Шымкенте отказали в программе реновации

Дыры в крыше и потолке, прогнившие ступеньки, обвалившаяся штукатурка. Этому дому 70 лет и он почти как год признан аварийным. Жильцы вынужденно не могут покинуть свои квартиры. Идти им некуда. Люди говорят, эксперты, которые проверяли целостность строения сделали выводы — восстанавливать дом нецелесообразно, а жить в нем опасно.

«Во время дождя здесь невозможно. Что на улице, что здесь. Все течет кругом. Тут не то что капает, течет рекой, по ступенькам до первого эта течет рекой. У нас здесь три раза был пожар, мы за ночь раза 3-4 раза выходим, проверяем», — говорит Любовь Никитина, жительница г. Шымкента.

Жильцы возлагали надежду на программу реновации. Выставили дом на продажу, нашли инвестора и подготовили документацию. Заключили договор между жильцами, инвестором и местным СПК. Но две недели назад им пришел ответ — в реновации отказано.

«В программу реновации мы по собственному заявлению подались сами и начали подготовительную работу, в СПК все соответствующие документы он сдавал и все это время ни красная линия ни этажность вопросов не возникало, и вот спустя год его вложений пришел официальный отказ», — говорит Алевтина Даровских, жительница г. Шымкента.

В управлении архитектуры говорят, инвестору было отказано по нескольким причинам: дом стоит на красной линии. Если ее соблюсти, то новый дом попросту не вместится в свободное пространство, не останется места для двора и пожарного заезда. Кроме того, точечная застройка запрещена, это повлечет нагрузку на социальные объекты.

«Выясняется, что СПК, они организаторы программы реновации, они в прошлом году для себя сделали список, начали работу, но не согласовали с нашим управлением архитектуры и земельных отношений. Теперь при реализации когда им нужны разрешительные документации с нашей стороны, мы выясняем что по нормативам, по СНИПам не проходит», — говорит Арман Абдешов, заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства г. Шымкента.

По словам архитекторов, чтобы многоэтажка вместилась, инвестору предложили выкупить частные дома рядом, но тот отказался. Сейчас в управлении архитектуры начали проверку. Уже сейчас выяснилось что по СНИПам не проходит еще несколько домов в Шымкенте, на которых нашли инвесторов. Всем им также отказали в программе реновации.