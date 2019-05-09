Все дальше и дальше отдаляется от нас Великая Отечественная война. Все меньше становится участников и очевидцев тех страшных и героических лет. Уже нет Советского Союза, но в каждой из бывших республик есть свои герои, свои воины, которые приближали Великую Победу. В июне 1941 все встали на защиту Родины.

Не все мы знаем о той войне, в которую наши прадеды и деды, проявляя нечеловеческое мужество, личную смелость и доблесть, дошли до Берлина и добили врага в его логове. Им надо было пройти тысячи километров…

О своем дедушке, участнике войны, до недавнего времени я почти ничего не знала – о его военном прошлом. Знала, что призывался из Караганды, воевал, что дошел до Вены, что домой пришел после объявления капитуляции.

Мы, его внуки, часто спрашивали деда про войну, но он не хотел рассказывать о тех страшных днях. Но, даже школьница, я понимала, что было очень тяжело. Высокий, стройный, мастер на все руки, веселый, любящий дедушка как-то вдруг менялся. Становился серьезным и грустным. Наверное, в такие минуты он вспоминал о своих друзьях и погибших товарищах. Еще мне запомнились его ладони – грубые, шершавые, сильные. Они лучше всяких слов говорили, как было тяжело моему мужественному дедушке. Очень редко, видимо жалея наши детские души, он рассказывал об окопах, дождях, жуткой вязкой грязи, сильных холодах и ни разу – о смертях и страшных сражениях.

Много позже, когда открыли военные архивы, мы выяснили много нового. Наградные листы, справки о ранениях рассказали нам, что наш дедушка, Гуменюк Порфирий Никитич, был старшим сержантом, командиром пулеметного расчета, совершил в 1943 г. и в 1944 г. подвиги, награжден Орденом Славы III степени, медалями, был трижды ранен. Каждый раз после выздоровления возвращался в строй. Только 9 июля 1945 года вернулся домой, где его ждали жена и дети. Моей маме – его дочери – тогда было 13 лет.

А разве нельзя считать героями тех, кто ждал солдат в тылу? Подвиги бывают разные. Деды и прадеды сражались на фронте, а бабушки, многие наши мамы и папы приближали Победу в тылу. Кто-то работал в шахте, кто-то на фабрике или заводе, в колхозе, совхозе. Всем было очень нелегко выживать в то время! Не хватало самого необходимого – продуктов, дров, теплых вещей, обуви. Да всего! Лозунг «Все для фронта, все для победы!» – был главным для тех, кто работал в тылу.

Моя бабушка, имея четверых своих детей, усыновила еще двух мальчиков-азербайджанцев. Всю жизнь они для нас были родными дядями. Моим родным повезло – выжили все. А сколько людей не дожили до Победы? Практически в каждой семье есть похожие истории. Мы, наши дети, наши внуки должны знать о подвигах наших дедов и бережно хранить память о них.

В школе историю нам преподавал участник войны Иван Максимович Табала. Он рассказывал о боях под Курском. Для меня это было потрясением. Как человек смог такое пережить?! Сильная жара, множество убитых, стоны раненых, непрерывные бомбежки, разрывы снарядов, автоматные очереди, танки, бегущие в атаку солдаты. Сегодня такое трудно представить… Во время войны Иван Максимович был солдатом, получил ранение, потерял ногу, а в мирное время – стал учителем. И хорошим учителем. Это я много позже поняла, что надо было обязательно нам рассказывать о том, как умирали раненые от недостатка лекарств и серьезных ран, от сильнейших болей, как надувались и лопались от жары тела наших и вражеских солдат, которых не успевали забрать с поля боя. Постоянные атаки. Люди падали от усталости и слабости.

В студенческие годы я училась в Ленинграде. Жила на квартире. Моей хозяйкой была восьмидесятилетняя женщина. Софья Яковлевна всю жизнь прожила в этом городе. Много рассказывала о жизни до революции, о балах, нарядах, показывала фотографии. Очень образованная, интеллигентная женщина, знала несколько иностранных языков. Во время войны преподавала их на командирских курсах. В блокаду не эвакуировалась и выжила. В годы войны каждый день в их доме или рядом умирали взрослые и дети. Мизерный продуктовый паек, который получали люди, не всех спасал. Было очень голодно, а зимой еще и жутко холодно. Чтобы согреться, сжигали в «буржуйке» книги, мебель, оставляя самое необходимое и любимое. Потом я побывала на Пискаревском кладбище, где похоронены тысячи умерших от голода и холода, погибших от обстрелов и бомбежек, в музее, где увидела дневник Тани Савичевой и ту краюху хлеба, которую выдавали человеку на целый день. Такое нельзя забывать! И прощать такое нельзя!

Вот такая страшная и разная была эта война. Но люди всех республик, разных национальностей объединились и вместе победили сильнейшего врага.

Сегодняшнее поколение молодых знает о Великой Отечественной войне еще меньше, чем мы. Они могут по книгам, по фильмам примерно представлять, что было. Но, ни книги, ни фильмы не заменяют живого общения с ветеранами. Радует, что сейчас становится больше тех, кому интересно узнать: кто воевал, кто победил, что такое «Катюша», что такое форсирование реки, какие страны и на чьей стороне воевали. Многие ищут информацию о своих родных в интернете. Некоторые не находят, ведь очень много без вести пропавших. Дедушка моего мужа – Нагим Ахметзянов пропал без вести в 1941 году, защищая Москву. О нем пока нет сведений. На все вопросы молодых людей надо отвечать нам, которые еще слышали живые рассказы героев, воспитывать пытливые умы, надо продолжать поиски погибших и пропавших без вести солдат. Ведь до сих пор поисковые отряды находят останки героев. Значит есть надежда, что, если не внуки, так правнуки еще узнают о своих предках.

Вот уже два года мой дедушка проходит по Красной площади в городе-герое Москве в составе Бессмертного полка. Его портрет несли внук и правнуки, а в этом году к ним присоединится еще и праправнучка. С особым волнением смотришь на бесконечный поток благодарных людей с портретами, как будто все погибшие вместе с нами празднуют общую Победу.

У нас, в Казахстане тоже появилась такая добрая и очень нужная всем нам традиция. 9 Мая, в день Победы собираются люди всех возрастов и национальностей, чтобы пройти торжественным единым маршем с портретами своих Героев по улицам городов и поселков. Они бережно хранят память о своих родных. Только благодаря подвигам и победам наших родных появились мы, благодаря им живут наши дети и внуки. Мы должны помнить об этом. Делать все, чтобы такое ужасное явление, как война, не повторилось никогда.

Сейчас в мире очень неспокойно. Почему некоторые не могут жить спокойно, без злобы, без конфликтов? С детских лет человек должен понимать, что жить в мире без бомбежек и боев намного лучше. Ходить, ездить, летать друг к другу в гости и не бояться, что тебя убьют – какое это счастье!

Счастье видеть солнце, небо, цветы, своих родных и близких, друзей, заниматься любимым делом. Этим счастьем мы обязаны вам, наши дорогие дедушки, бабушки, матери и отцы. Спасибо им за это!

Скоро мы будем отмечать 74 годовщину нашей Победы. Будет много речей, цветов, песен, салютов. Но самое главное – будет минута молчания. За эту минуту мы вспомним всех поименно! И еще раз скажем «СПАСИБО!» А потом пожелаем всем живущим здоровья, мира и покоя и поздравим с праздником великой Победы! С Днем Победы!

Екатерина Рогулькина