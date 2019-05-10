Президент Республики Казахстан К.К. Токаев сделал заявление

«По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года.