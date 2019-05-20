За прошедшие сутки пограничники задержали 2 нарушителей границы и передали в доход государства товары на сумму более 17 000 000 тенге

За прошедшие сутки пограничниками Сарыагашского отряда пресечены 2 попытки нарушения границы в пунктах пропуска с использованием подложных документов, в результате задержаны 2 граждан Республики Узбекистан: 1 гражданка 1996 года рождения в пункте пропуска «Жибек жолы» с поддельными оттисками печатей органов миграционной полиции и 1 гражданин 1986 года рождения в международном аэропорту «Шымкент» с поддельным оттиском пограничного даташтампа. Проводятся следственные мероприятия, сообщает Пресс-служба ПС КНБ РК.

Уральские пограничники задержали и передали сотрудникам Департамента государственных доходов табак для кальяна и различные металлические изделия на общую сумму 8 600 000 тенге. На почти аналогичную сумму 8 630 000 тенге задержали и передали в ДГД товары (нефтепродукты и овощи) пограничники Актюбинского отряда (пункты пропуска Карашатау и Жайсан).