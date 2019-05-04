В районной больнице «Карабулак» проходит акция под девизом «Медицина рядом!». Подобная акция проходит по всей стране.

Медицинская команда в составе врачей общей практики, а также педиатра, терапевта, хирурга, невролога, кардиолога, эндокринолога, стоматолога принимала жителей аула. Врачи принимают всех желающих в амбулаториях села Колкент, Арыс, Кутарыс и медицинских пунктах расположенных в отдаленных от районного центра районах. Пациентам измеряли артериальное давление, содержание сахара в крови и холестерина, провели флуоресцентные проверки, ультразвуковое исследование и электрокардиограмму.

Кроме того, специалисты по медицинскому страхованию объясняли жителям эффективность системы обязательного социального страхования.