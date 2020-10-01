Жители и гости села Карабулак Сайрамского района Туркестанской области просят чиновников открыть одни из крупнейших и современных скотных рынок в центральной Азии.

Сегодня у главного входа к рынку собралось порядка 70 человек. По словам собравшихся, скотные рынки в Сарыагашского района, Туркестана и Кентау начали работать после послабления карантина. Вот только в селе Карабулак послабления так и не настали. Рынок остается закрытым с 16 марта и по сей день. А везти свой скот на открытые рынки накладно, уверяют собравшиеся.

-Люди здесь собрались с Жамбыльской, Алматинской и других областей Казахстана. Я сам привез 15 лошадей с Алматинской области, так как это крупнейший рынок в нашей стране, где можно реализовать скот оптом. Я скот привез сюда еще 16 марта и до сих пор нахожусь здесь, так как еще не продал лошадей, — рассказывает торговец.

Зертхан Даурбаев, житель города Ушарал Алматинской области приехал в село Карабулак еще 16 марта в надежде продать 15 лошадей и заработать деньги. Вот только режим ЧС внес коррективы в планы пенсионера. В результате мужчина загнал скот на рынок Карабулака в надежде, что карантин будет снят. С того времени прошло вот уже больше шести месяцев. А рынок до сих пор не открыли.

ЗЕРТХАН ДАУРБАЕВ, житель г. Ушарал Алматиской области: Я откормкой и продажей скота занимаюсь не первый год. Но в этом году все сложно. Последние 6 месяцев я нахожусь здесь, так как не могу увезти своих 15 лошадей домой или перевести их на другой рынок. Для этого мне понадобится как минимум 150 тысяч тенге. А таких денег у меня уже нет. Каждый день одна лошадь съедает корма и соломы на 2 — 3 тысячи тенге. 15 лошадей это около 20 — 25 тысяч тенге. Почему власти не могут открыть этот рынок, я не понимаю.

Свое недовольство по поводу закрытого крупнейшего рынка выражают и продавцы, и покупатели скота. По словам собравшихся, такими темпами цены на мясо взлетят в скором времени.

БУНИЯТ САУРАНБЕКОВ, житель села Карабулак Сайрамского района Туркестанской области: Я взял кредит на 5 млн тенге и привозил скот с России. Продавал здесь, закрывал кредит и кормил свою семью. Да, я понимаю карантин, но почему другие скотные рынки работают в Туркестанской области, а в нашем селе его не открывают? Нам как расплачиваться с долгами? Кто ответит?

ЕРЖАН ТОГЫСБЕК, предприниматель из Жамбыльской области: Я занимаюсь предпринимательством, взял ссуду от государства на разведения скота. Приехал на этот рынок, но купить скот я не могу. Закрыт рынок. Здесь скот дешевле, так как сюда съезжаются скотоводы со всех областей. А рынок закрыт. Сейчас я буду искать скот на другом рынке, конечно же, куплю его дороже, заплачу за транспортировку и мне придется поднять цену за мясо. Потому что для меня будет не выгодно работать в минус.

Директор рынка уверяет, что на сегодняшний день скотные рынки в Сарыагашском районе, Туркестане и Кентау работают полным ходом после послабления карантина. Чтобы приступить к работе они выходили с письмами в различные районные инстанции неоднократно. Вот только ответ всегда один — отказ.

ОТКИРЖАН ХАСАНОВ, директор скотного рынка: Причины отказа нам не сообщают. Хотя, мы полностью готовы к работе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. У нас все есть необходимое. Но, пока нам не разрешат власти открыться, мы не можем приступить к работе. Сейчас мы держим около 100 голов КРС. Это скот собравшихся здесь людей. Они не могут их забрать обратно, так как это очень дорого обойдется им. Поэтому мы держим скот у себя, даем воду. А сено и корм владельцы скота закупают сами. Люди сутками вынуждены сидеть у ворот.

Представители управления контроля качества товаров и услуг Туркестанской области уверяют, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в области и в стране работа скотных рынков под запретом, без исключения.

АЛДАРКУЛ АХМЕТОВ, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области:Скот является переносчиком инфекции. Тем более на наши скотные рынки везут скот со всех регионов Казахстана. Поэтому наше постановление пока запрещает деятельность скотных рынков. Полностью по области.

При этом представители департамента не исключают возможности подпольной работы подобных рынков. Стоит отметить, что скотный рынок в селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области расположен на территории почти в 7 га и рассчитан на 5 тысяч голов КРС и 2 тысячи МРС. Работать подобным объектам разрешат функционировать по мере снижения количество заболеваемости Ковид-19.

Бахром Абдуллаев