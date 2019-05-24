В Сарыагаше открылся магазин «Sulpak»

Крупнейшая сеть магазинов «Sulpak» является лидером в области продаж бытовой техники и электроники в Казахстане. Поэтому открытие филиала магазина в городе Сарыагаш ждали с нетерпением. Новый магазин бытовой техники и электроники «Sulpak» выгодно расположился в самом центре, в шаговой доступности от всех достопримечательностей города. В честь открытия сарыагашцы в течение 4 дней смогут приобрести товары в «Sulpak» с хорошими скидками.

Горожане давно ждали открытия нового магазина. Раньше чтобы приобрести технику приходилось ездить в Шымкент. С открытием магазина в Сарыагаше далеко за качественной бытовой техникой и электроникой ехать не придется.

Это 119 магазин «Sulpak» в Казахстане. Здесь представлены все новинки бытовой техники и электроники, которые есть на международном рынке. За последними тенденциями в этой сфере здесь тщательно следят.

Акан Сапарбаев, директор магазина «»Sulpak» в городе Сарыагаш отмечает, что «в новом магазине представлены самые последние новинки бытовой техники. Кроме того, в честь открытия действует АКЦИЯ «4 дня МикроЦЕН».

Предпринимательство — главная движущая сила развития общества. Поэтому глава государства уделяет особое внимание развитию этой сферы. В рамках госпрограмм казахстанцам выдаются льготные кредиты для того, чтобы и социально уязвимые слои населения могли улучшить социальное состояния своих семей. Вносит свою лепту и компания «Sulpak». Новый магазин обеспечил рабочими местами 30 жителей Сарыагаша, в том числе и молодежь.

Ждем всех по адресу: г. Сарыагаш, ТД «Дастан», ул. Майлыкожа , д.9